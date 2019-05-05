2019-05-05T15:26:08+03:00
Общество

В Петербурге в параде Победы примут участие три уникальных кабриолета

Их уже доставили из Москвы в Северную столицу
Роман ЛЯЛИН
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Кабриолеты прибыли в Петербург Фото: ЗВОКабриолеты прибыли в Петербург Фото: ЗВО
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В Петербурге продолжают подготовку к параду Победы. В этом году в нем примет участие техника их Москвы. В Северную столицу уже приехали три уникальных кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ.

- На кабриолетах ЗИЛ принимающий парад Герой России генерал-полковник Александр Журавлев в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днем Победы, - сообщают в пресс-службе Западного военного округа. - Третий автомобиль традиционно будет находиться в резерве, однако, за все годы эксплуатации он ещё ни разу не пригодился.

Ранее эти кабриолеты участвовали в параде Победы в Москве. Напомним, что всего в Петербурге в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, около 130 образцов военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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