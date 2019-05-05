В Петербурге взрывотехники обследовали подозрительный пакет, найденный под вагоном

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-05T16:04:28+03:00

По словам силовиков, опасности он не представляет

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В Петербурге на станции Витебский – Товарная подняли настоящий переполох. Обходчик во время остановки нашел под электропоездом подозрительный пакет. Сотрудник решил не рисковать и вызвал силовиков, чтобы те обследовали необычный предмет.

- Обходчиком на станции под электропоездом был найден пакет 10 на 30 сантиметров, - рассказали "КП-Петербург" в УТ МВД по СЗФО. - Предмет опасности не представляет.

К слову, в Сети появилась информация, что в пакете были провода. А предмет был похож на муляж бомбы. Но в полиции эти сообщения опровергли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706911" frameborder="0"></iframe> На станции Боровая под Петербургом на путях обнаружен подозрительный пакет.

ИСТОЧНИК KP.RU