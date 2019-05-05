В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека

СЕГОДНЯ 19:26 2019-05-05T19:26:56+03:00

На месте происшествия образовалась пробка Фото: ДТП и Чп Петербурга

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Авария произошла неподалеку от Бегуниц. На трассе в Волосовском районе столкнулись две легковушки. Сейчас из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

- На 77 километре трассы Нарва водитель Фольксваген совершил столкновение с Ладой Калина, - рассказывают в ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU