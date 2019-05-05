В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера

СЕГОДНЯ 21:56 2019-05-05T21:57:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Пулково массовые задержки самолетов из-за ЧП в Шереметьево. Самолет SSJ-100 при совершении аварийной посадки в аэропорту Москвы загорелся. Борт должен был доставить людей в Мурманск. Но из-за возгорания лайнер вернулся в воздушную гавань. По последним данным, погибли 13 человек.

Сейчас в аэропорту Пулково самолеты в Шереметьево не вылетают. Больше 12 лайнеров до Москвы задержаны. Еще два, по данным онлайн-табло, отменены.

Один из пассажиров самолета рассказал "КП", что причиной нештатной ситуации на борту стал удар молнии - после этого самолет стал экстренно заходить на посадку. По его словам, возгорание произошло уже на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU