2019-05-06T07:47:12+03:00
Общество

Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега

Первый день короткой рабочей недели в Северной столице будет пасмурным
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
6 мая в Петербурге ожидается пасмурная погода6 мая в Петербурге ожидается пасмурная погодаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вот и закончилась первая череда продолжительных выходных. С начала мая в Петербурге резко похолодало и на протяжении почти всех майских праздников, выезжая на шашлыки, горожанам приходилось брать с собой свитера и теплые куртки. Новая короткая рабочая неделя тоже не порадует жителей Северной столицы солнечными деньками. Утро понедельника, 6 мая, в городе на Неве началось с мокрого снега.

- В ночь на 6 мая в Петербурге прошел небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Утром термометры зафиксировали температуру в 1 градус выше нуля. Днем не особо потеплеет. В понедельник не стоит ожидать солнечного дня, небо будет пасмурным, а воздух прогреется лишь до 9-11 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На завтра, 7 мая, метеорологи предупреждают о дождях и возможно даже ливнях. Температура воздуха будет держаться, как и сегодня 9-11 градусов тепла. В среду, 8 мая, днем преимущественно без осадков. Потеплеет где-то до 12-14 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток
Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков
Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль
В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка
В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека
В Ленобласти пропавшую после ссоры с другом женщину нашли мертвой
В Петербурге взрывотехники обследовали подозрительный пакет, найденный под вагоном
В Петербурге в параде Победы примут участие три уникальных кабриолета
В Петербурге брат угнал у сестры иномарку и разбил ее
Следователи проводят проверку после обнаружения ямы с телами жертв, расстрелянных фашистами
Российский боец Михаил Заяц сразиться с Бруно Сильвой в Петербурге
На Арсенальной набережной каршеринговый автомобиль снес светофор
В Петербурге пьяный лихач протаранил машину ГИБДД
В Петербурге водитель автобуса отбился от двух грабителей, угрожавших пистолетом
В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны и подсветили Лахта Центр
С дома на набережной Фонтанки обрушилась штукатурка
В метро Петербурга рассказали, почему вагоны ночуют в тоннелях
В Петербурге выпустят самый масштабный сборник стихов Александра Володина
В Петербурге за сутки умерли два подростка
На улице Ушинского появились перевернутые дорожные знаки
Патриарх Кирилл перенес поездку в Петербург
У петербурженки украли с банковской карты 115 тысяч рублей
В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов
В Петербурге на Радоницу запустят больше трамваев и троллейбусов
В Петербурге потеплеет к 9 мая