Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-06T07:47:12+03:00

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Вот и закончилась первая череда продолжительных выходных. С начала мая в Петербурге резко похолодало и на протяжении почти всех майских праздников, выезжая на шашлыки, горожанам приходилось брать с собой свитера и теплые куртки. Новая короткая рабочая неделя тоже не порадует жителей Северной столицы солнечными деньками. Утро понедельника, 6 мая, в городе на Неве началось с мокрого снега.

- В ночь на 6 мая в Петербурге прошел небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Утром термометры зафиксировали температуру в 1 градус выше нуля. Днем не особо потеплеет. В понедельник не стоит ожидать солнечного дня, небо будет пасмурным, а воздух прогреется лишь до 9-11 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На завтра, 7 мая, метеорологи предупреждают о дождях и возможно даже ливнях. Температура воздуха будет держаться, как и сегодня 9-11 градусов тепла. В среду, 8 мая, днем преимущественно без осадков. Потеплеет где-то до 12-14 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU