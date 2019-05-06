2019-05-06T10:25:06+03:00
Происшествия

Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти

Утром в понедельник, 6 мая, под Петербургом выпал снег
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти автобус вылетел с трассы из-за гололедаВ Ленобласти автобус вылетел с трассы из-за гололедаФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром в понедельник, 6 мая, в поселке Каськово Ленинградской области пассажирский автобус слетел с дороги и попал в канаву. Поскользнулся транспорт на гололеде, который покрыл асфальт. Оказалось, что зимний морозец снова напомнил о себе. Ночью Ленинградскую области вновь накрыл снег.

- Ничего удивительного – это обычный майский петербургский снег, - пожимая плечами отметили горожане.

Водитель автобуса, очевидно, не справился с управлением на скользкой дороге, его занесло и он вылетел с трассы. Были ли пассажиры внутри транспорта, не сообщается. Но по предварительным данным никто не пострадал.

- В области гололед по утром до середины мая последние лет 30, - отмечают знающие местные жители.

- У продвинутых водителей два комплекта зимних колес – один хорошеньких, а другой на весну, чтобы не жалко по горячему асфальту кататься в оттепель.

Действительно, холодная погода простоит в Петербурге и Ленобласти еще несколько дней. Возможно, что в ночь на вторник, 7 мая, в области снова выпадет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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