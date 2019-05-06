2019-05-06T10:51:18+03:00
Общество

Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток

Перед праздниками закроют транспортную развязку на пересечении с Выборгским шоссе
Лилия КОЗЛОВА
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На двое суток перекроют съезды с Выборгского шоссе на КАДНа двое суток перекроют съезды с Выборгского шоссе на КАДФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге на двое суток перекроют съезды с Выборгского шоссе на КАД на севере города. Как стало известно утром в понедельник, 6 мая, на транспортной развязке кольцевой автодороги рабочие будут менять асфальтовое покрытие.

- С полуночи 7 мая и до одиннадцати вечера 8 мая 2019 года будет полностью перекрыто движение для транспорта на съездах с Выборгского шоссе в направлении из Сертолово Всеволожского района и поселка Парголово Выборгского района на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Движение будет закрыто по съездам № 3, 5 и 6. При этом движение транспорта по этим съездам на внешнее кольцо КАД будет осуществляться в штатном режиме. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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