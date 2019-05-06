Петербургские скамейки вернутся на улицы города

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-06T11:34:26+03:00

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Более 20 лет назад на улицах Ленинграда было множество скамеек, на которых можно было посидеть и отдохнуть в тени деревьев, полюбоваться набережными и архитектурой. В современном Петербурге лавочку найти сложно, а пожилые и переживающие тяжелые болезни горожане вынуждены искать другие места для того, чтобы перевести дух по время прогулки. Однако сейчас активные петербуржцы решили выяснить, что нужно сделать для того, чтобы вернуть «уличные диваны».

- Сначала я думала пойти самым простым путем: прийти в магазин, купить скамейку и поставить, - рассказала газете «Петербургский дневник» жительница Васильевского острова.

Однако не все так просто. Установку любой скамейки нужно согласовать с городскими властями, иначе ее демонтируют. Раньше на набережной Лейтенанта Шмидта стояли скамейки, но в 2000-х годах их убрали. Женщина решила подать заявку в проекте «Твой бюджет» и указала, где лучше всего установить лавочки. Оказалось, что не только она нуждается в скамейках.

В итоге все идеи по установке скамеек на Васильевском острове были объединены. Уличные «диваны» уже появились на 14 и 15 линиях ВО. Всего планируется установить 41 скамейку.

ИСТОЧНИК KP.RU