2019-05-06T12:01:33+03:00
Спорт

Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая 2019 года

Футбольные фанаты смогут поздравить сине-бело-голубых с победой накануне Дня города
Лилия КОЗЛОВА
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Чемпионский парад ФК "Зенит" пройдет в Петербурге 26 маяЧемпионский парад ФК "Зенит" пройдет в Петербурге 26 маяФото: Артем КИЛЬКИН
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«Оле! Оле-оле-оле! «Зенит» - чемпион!», - кричали футбольные фанаты, вне себя от радости после феерической победы сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу сезона 2018-2019 годов. Последний раз футбольная команда Петербурга побеждала в российском чемпионате в 2015 году. Нынешняя победа – это уже пятое чемпионство «Зенита» в России.

Специально в честь чемпионов в Петербурге накануне Дня города пройдет праздничный парад с участием футболистов «Зенита». Отметить победу вместе со спортсменами могут все болельщики сине-бело-голубых.

- Будет большой праздник 26 мая, так что приходите все на стадион. Мы оставляем навечно приз победителя чемпионата и на этом не будем останавливаться. Я уверен, что «Зенит» будет на первых ролях чемпионата России и не окажется статистом в Лиге чемпионов, - радостно заявил директор «Зенита» Александр Медведев.

Напомним, что «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России за три тура до окончания соревнований. В Грозном 4 мая петербуржцы сыграли вничью с «Ахматом» и набрали 58 очков. При этом прошлогодний чемпион «Локомотив» проиграл на выезде и остался на втором месте в турнирной таблице. Так, даже если железнодорожники выиграют все свои оставшиеся встречи в российской премьер-лиге, а «Зенит» проиграет, по всем остальным показателям петербургская команда все равно останется на первом месте в общем зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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