2019-05-06T12:59:12+03:00
Происшествия

Рыбак утонул в Финском заливе, во время ловли корюшки

Мужчина потерял равновесие и упал в воду
Лилия КОЗЛОВА
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Рыбак утонул в Финском заливе, упав с дамбы во время ловли корюшкиРыбак утонул в Финском заливе, упав с дамбы во время ловли корюшкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером в воскресение, 5 мая, двое жителей Петербурга отправились на дамбу в Кронштадте для того, чтобы наловить рыбы. Закинули сети, стали ждать. Однако один из них по собственной неосторожности оступился и свалился прямо в Финский залив. Из воды мужчину доставали спасатели.

- Двое петербуржцев 32-х и 37-ми лет ловили корюшку у второго моста от Горской в сторону Кронштадта. Младший, житель Невского района Петербурга, упал в воду, - рассказали об инциденте очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, из-за сильного ветра, Финский залив был не спокоен. После того, как мужчина упал в воду, его товарищ сразу же поднял панику и стал звать на помощь. К месту ЧП прибыл катер МЧС с водолазами. Однако, как отметили очевидцы, рыбак захлебнулся водой и погиб. Отмечается, что при этом он был трезвый. Возможно, перед падением у мужчина закружилась голова, из-за чего он и потерял равновесие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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