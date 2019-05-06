2019-05-06T13:13:19+03:00
Общество

Более 3 тысяч коммуналок расселят в Петербурге в 2019 году

Сегодня в Северной столице в коммунальных квартирах живут 229 тысяч семей
Лилия КОЗЛОВА
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Более 3 тысяч коммунальных квартир расселят в Петербурге в 2019 годуБолее 3 тысяч коммунальных квартир расселят в Петербурге в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Петербурга заявили о том, что в 2019 году собираются расселить более трех тысяч коммунальных квартир. Об этом официальный портал Смольного сообщил утром в понедельник, 6 мая. На сегодняшний день количество коммуналок в городе на Неве составляет около 69 тысяч, в них проживают 229 тысяч семей, а 81 тысячи из них состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Программа по расселению коммуналок Петербурга появилась еще в 2008 году, когда эта проблема стала наиболее актуальна. При этом, все виды содействия города в улучшении жилищных условий, предусмотренные данной программой, оказываются гражданам, состоящим на жилищном учете. Из общего количества коммунальных квартир только в 45 тысячах квартир проживают семьи, состоящие на таком учете. Основные усилия города направлены на улучшение жилищных условий указанной категории граждан, - сообщили в Смольном.

Всего с момента существования проекта расселено 47 тысяч коммунальных квартир, улучшилось жилье у 106 тысяч семей. Всего в результате использования всех механизмов содействия в 2018 году улучшены жилищные условия 8,6 тысячам семей, расселено 3,7 тысяч коммунальных квартир. В 2019 году с учетом всех механизмов содействия планируется расселить более 3 000 коммунальных квартир и предоставить социальные выплаты на сумму 2,7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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