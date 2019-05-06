6 мая стартует прием заявлений на выдачу Единой карты петербуржца

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-06T15:05:41+03:00

Документы можно подать в отделениях банков, участвующих в реализации проекта

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С 6 мая любой житель Санкт-Петербурга, Ленинградской области да и просто гражданин России сможет подать заявление на оформление Единой карты петербуржца (ЕКП). С понедельника банки-эмитенты, принимающие участие в реализации проекта, начали оформлять первые заявки.

- ЕКП – это многофункциональная именная электронная карта, которая предоставляет доступ к различным государственным и коммерческим услугам и сервисам. На нее можно записать любой городской проездной билет, включая льготный именной и единый электронный билеты, - сообщает пресс-служба Смольного.

На старте проекта у ЕКП будет четыре основных направления: платежное, транспортное, идентификационное, а также функция электронной подписи. Кроме оплаты покупок, билетов в театры, музеи и прочие места с учетом бонусов и скидок по программам лояльности, в будущем горожане смогут предъявлять карту вместо полиса обязательного медстрахования (ОМС). Работает Единая карта петербуржца на основе платежной системы «МИР».

Получить ЕКП могут все граждане России старше 14 лет. Выдача и обслуживание - бесплатные. Заявления принимают в офисах Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и Банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU