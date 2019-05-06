2019-05-06T15:05:41+03:00
Общество

6 мая стартует прием заявлений на выдачу Единой карты петербуржца

Документы можно подать в отделениях банков, участвующих в реализации проекта
Петр КИБЕР
Поделиться:
С 6 мая начался прием заявок на выдачу Единой карты петербуржца. Фото: ekp.spb.ruС 6 мая начался прием заявок на выдачу Единой карты петербуржца. Фото: ekp.spb.ru
Изменить размер текста:

С 6 мая любой житель Санкт-Петербурга, Ленинградской области да и просто гражданин России сможет подать заявление на оформление Единой карты петербуржца (ЕКП). С понедельника банки-эмитенты, принимающие участие в реализации проекта, начали оформлять первые заявки.

- ЕКП – это многофункциональная именная электронная карта, которая предоставляет доступ к различным государственным и коммерческим услугам и сервисам. На нее можно записать любой городской проездной билет, включая льготный именной и единый электронный билеты, - сообщает пресс-служба Смольного.

На старте проекта у ЕКП будет четыре основных направления: платежное, транспортное, идентификационное, а также функция электронной подписи. Кроме оплаты покупок, билетов в театры, музеи и прочие места с учетом бонусов и скидок по программам лояльности, в будущем горожане смогут предъявлять карту вместо полиса обязательного медстрахования (ОМС). Работает Единая карта петербуржца на основе платежной системы «МИР».

Получить ЕКП могут все граждане России старше 14 лет. Выдача и обслуживание - бесплатные. Заявления принимают в офисах Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и Банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой
Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы
Сумку с расчлененным трупом нашли в заброшенном доме в Пушкине
Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником
В Петербурге открылись бесплатные экскурсии на самокатах
Более 3 тысяч коммуналок расселят в Петербурге в 2019 году
Рыбак утонул в Финском заливе, во время ловли корюшки
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая 2019 года
Петербургские скамейки вернутся на улицы города
Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток
Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков
Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль
В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка
Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега
В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека