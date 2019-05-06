2019-05-06T15:37:41+03:00
Общество

В Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой

Юная уроженка Казахстана, выросшая в ленинградском детдоме, уничтожила 78 фашистов и посмертно была представлена к званию Героя Советского Союза
Петр КИБЕР
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В Петербурге открыли памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой. Фото: Пресс-служба ЗакСа СПбВ Петербурге открыли памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой. Фото: Пресс-служба ЗакСа СПб
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Война не щадит никого: ни молодых ни старых. В годы сражений с гитлеровскими войсками на фронтах сражались и убеленные сединами ветераны и юные девушки. Одной из них была выросшая в ленинградском детдоме уроженка Казахской ССР Алия Молдагулова. Сегодня памятник девушке-снайперу открыли в Петербурге.

- Монумент установлен на улице, носящей ее имя. В церемонии приняли участие родственники Алии Молдагуловой, спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, общественники и ветераны, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Справка «КП»:

Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в Казахстане. Осенью 1939 года 14-летняя девочка попала в ленинградский детский дом № 46. Вместе с другими воспитанниками детского дома ее вывезли из осажденного города в марте 1942 года.

После окончания школы в 1943 году Алия решила пойти на фронт и, после окончания курсов снайперов, оказалась на передовой. За время сражений девушка уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Алия Молдагулова погибла в бою 14 января 1944 года. Позднее ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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