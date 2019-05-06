2019-05-06T16:31:56+03:00
Общество

Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая

Также объявлена программа торжественного концерта в БКЗ «Октябрьский» для ветеранов
Петр КИБЕР
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В День Победы петербуржцев поздравят Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум и другиеВ День Победы петербуржцев поздравят Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум и другиеФото: Илья СМИРНОВ
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Уже на этой неделе Петербург, как и вся страна, будет отмечать День Победы. 9 мая на Невском проспекте традиционно состоится праздничное шествие, а по его завершению на Дворцовой площади пройдет концерт. Сейчас стало известно, какие звезды будут выступать перед горожанами со сцены.

- Участниками праздничной программы стали: Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Елена Драпеко, Анастасия Мельникова и певица Зара, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов Альберт Жалилов и Григорий Чернецов, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Концерт начнется ориентировочно в 15:30 9 мая, после прибытия колонны «Бессмертного полка» на Дворцовую площадь.

А накануне, в БКЗ «Октябрьский», программой «Мы живым завещали – допеть, долюбить» ветеранов поздравят Александр Розенбаум, Светлана Крючкова, Зара, Анастасия Мельникова, Елена Драпеко, победитель 7 сезона шоу «Голос» Петр Захаров и солист Мариинского театра Григорий Чернецов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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