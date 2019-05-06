2019-05-06T16:52:14+03:00
Происшествия

Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы

Трагедия произошла еще в апреле 2017 года
Петр КИБЕР
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Петербуржец, изрезавший незнакомца в Юнтоловском лесопарке, получил 8 лет колонии строгого режима.Петербуржец, изрезавший незнакомца в Юнтоловском лесопарке, получил 8 лет колонии строгого режима.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Обычная прогулка в Юнтоловском лесопарке закончилась гибелью петербуржца и уголовным делом для его убийцы. Сегодня, 6 мая, Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 8 годам тюрьмы Артура Ханукаева, с особой жестокостью расправившегося с незнакомым человеком.

- Следствием установлено, что подсудимый, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ранее неизвестному ему мужчине не менее 17 ударов деревянной палкой в область головы, шеи и правого плеча, - сообщает пресс-служба прокуратуры, поддержавшей обвинительное заключение.

Но этим дело не закончилось. В ходе завязавшейся драки обвиняемый выхватил из рук потерпевшего нож, которым впоследствии нанес ему 29 ударов в голову, грудь, шею, живот. Но и этого Ханукаеву показалось мало, ведь он еще и выколол своей жертве глаза.

Позднее агрессивный мужчина был задержан и заключен под стражу. До вердикта дело дошло только через два года. Учитывая, что срок пребывания в следственном изоляторе идет по схеме год за полтора, то уже через пять лет осужденный может выйти на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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