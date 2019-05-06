Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-06T17:35:21+03:00

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Следственное управление Следкома Росси по Санкт-Петербургу начало проверку после гибели строительного рабочего, которого засыпало землей при прокладке труб. Трагедия произошла накануне на Октябрьской набережной.

- 5 мая 2019 года во время производства работ в траншее по прокладке труб произошел обвал грунта на рабочего, который в тот же день скончался в больнице от полученных телесных повреждений, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии. По итогам работ экспертов, будет принято процессуальное решение -возбуждение уголовного дела или отказ от него.

В том случае, если ответственными за гибель человека признают руководителей предприятия, проводившего работы, то их ждет судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU