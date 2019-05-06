Петербургское метро будет работать без перерывов в ночь с 9 на 10 мая

СЕГОДНЯ 19:54 2019-05-06T19:54:05+03:00

В ночь с 9 на 10 мая метьро буде работать без перерывов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Массовые гуляния и торжества, которые будут проходить в Петербурге в День Победы, выведут на улицы города сотни тысяч ,а то и миллионы горожан. Большинство из них вернется домой засветло, однако многие останутся и на вечерний салют. А чтобы всем было удобно, метро будет работать круглосуточно.

- В ночь с 9 на 10 мая 2019 года Петербургский метрополитен будет работать без перерыва, - сообщает пресс-служба подземки.

На вход и выход останутся открытыми все вестибюли станций, кроме дублирующих: «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского», «Достоевская» и «Спасская».

При этом в период с 2:00 до 4:30 кассы будут продавать только жетоны. Пополнить проездные будет нельзя, а вот оплатить ими проезд - можно.

Также в поземке напоминают, что 7, 8 и 9 мая 2019 года проезд для ветеранов и приравненных к ним категорий граждан будет бесплатным, независимо от гражданства и места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU