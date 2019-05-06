Срочно нужно молоко: В Ленобласти из-за дачников шестеро лисят остались сиротами

СЕГОДНЯ 21:25 2019-05-06T21:28:42+03:00

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Неожиданный визит дачников на свою «фазенду» стал причиной того, что шестеро маленьких лисят остались сиротами. Мать-лисица, которая «свила» гнездо под садовым домиком, испугалась людей и бросила новорожденных лисят на произвол судьбы. На помощь малышам пришлось звать зоологов.

- Срочно нужно молоко! Матери рядом нет уже два дня, а кормить лисят нужно каждые два часа. Вот эти истощенные малыши, три девочки и три мальчика приехали к нам. Они очень слабые и не у всех еще открылись глаза, - обращаются к петербуржцам сотрудники Центра помощи диким животным «Велес».

Малышам требуется специальная молочная смесь для новорожденных щенят, которая подойдет и лисятам. К сожалению, стоит она довольно дорого. Кроме того, молоко надо купить и привезти - сами сотрудники заботятся о животных и не имеют на все денег и времени.

О том, как именно помочь зверятам, можно узнать в Центре помощи диким животным «Велес» по телефонам или в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU