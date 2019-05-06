В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть

СЕГОДНЯ 21:50 2019-05-06T21:50:27+03:00

Рабочих с объекта срочно отправили на обследование, а на место приехали демеркуризаторы

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Неожиданным происшествием была прервана работа реставраторов, которые трудились на восстановлении церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Петербурга. Около трех часов дня строители заметили, что из фундамента сочатся серебристые капли. На место тут же прибыли эксперты.

- Замеры показали превышение предельно допустимой концентрации паров ртути. В этот момент в храме находились семь рабочих и один охранник. Все люди были немедленно отправлены на медобследование, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Уже при обследовании территории специалисты «Экостроя» нашли мешки со строительным мусором, которые также хорошо «фонили». Сейчас на объекте проводятся первичные работы по демеркуризации, а полностью очистка территории храма займет 3-4 месяца. Угрозы здоровья населения Пушкина нет.

ИСТОЧНИК KP.RU