2019-05-06T22:04:20+03:00
Общество

Рядом с «переходом смерти» на пересечении Мебельной улицы и Лыжного переулка поставят светофор

А вот строительство подземного прохода под железнодорожными путями отложено на будуще
Петр КИБЕР
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Перекресток Мебельной и Лыжного оборудуют светофорами. Фото: КРТИ СПб.Перекресток Мебельной и Лыжного оборудуют светофорами. Фото: КРТИ СПб.
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Открытие метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга позволило не только выполнить обещания, данные ФИФА по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу-2018, но порадовало местных жителей. С другой стороны, поток пешеходов, идущих в сторону станции подземки, вырос в разы. Чтобы упорядочить его понадобились светофоры.

- Передвижение по Мебельной улице станет безопаснее – в непосредственной близости от железнодорожных путей Сестрорецкого направления установят светофорный объект. На перекрестке Мебельной и Лыжного переулка будет организовано два регулируемых пешеходных перехода, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Светофоры необходимы еще и потому, что на одной стороне от жилых домов расположена спортшкола «Олимпийские надежды».Также много учеников ходит и в обычные учебные заведения.

Вот только «переход смерти» через железнодорожные пути (здесь за два года погибло восемь человек) и Приморское шоссе, который все обещают сделать подземным, пока так и останется опасным. В планах работы стоят на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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