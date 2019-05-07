Погода на 7 мая в Петербурге: Весь день дождь

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-07T07:49:36+03:00

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Вот и началась классическая для Петербурга погода. Во вторник, 7 мая, в городе будет идти дождь. Петербуржцы, наверное, как никто знают насколько продолжительно и занудно могут весь день падать капли. Дождь будет стучать по крышам и подоконникам домов, напоминая горожанам о себе. Но не так плох дождь на самом деле. Он окончательно смоет зимнюю пыль и напитает цветы и деревья, которые в скором времени расцветут с большей силой.

- Тем временем 7 мая в Петербурге прохладная и влажная погода. Температура воздуха ночью была около 4-6 градусов тепла. Днем не сильно повысится, всего до 6-8 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Завтра же в среду, 8 мая, синоптики обещают солнечный день без осадков, до 13 градусов тепла. На День Победы, 9 мая, погода в Петербурге тоже ожидается удачная. Праздничный военный парад пройдет по залитому солнцем Невскому проспекту. Температура воздуха поднимется до 16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU