2019-05-07T08:26:27+03:00
Спорт

Джоан Плаза рассказал, что гордится «Зенитом»

Главный тренер петербургского баскетбольного клуба поделился впечатлениями от поражения его команды
Лилия КОЗЛОВА
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Главный тренер баскетбольного "Зенита" Джоан Плаза рассказал, что гордится своей командой Фото: сайт "Зенит"Главный тренер баскетбольного "Зенита" Джоан Плаза рассказал, что гордится своей командой Фото: сайт "Зенит"
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В понедельник, 6 мая, петербургский баскетбольный «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» в рамках матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 69:70 в пользу краснодарцев. Однако, так как у обеих команд в зачете по одной победе, счет в серии сравнялся. Главный тренер баскетбольного «Зенита» Джоан Плаза поделился мыслями по итогу игры.

- Если говорить об игре, то мы ожидали, что «Локомотив» изменит тактику по сравнению с прошлой игрой. Это талантливая команда, сегодня они выбрали другой ритм, вынуждали нас фолить. Но я рад той реакции, которую показали мои игроки. Никто не выбрасывал белый флаг, до самого конца все боролись, - подчеркнул Плаза.

Тренер «Зенита» заверил, что команда проведет работу над ошибками и подготовится к следующему матчу. Также он отметил, что игра дома всегда преимущество, и хочется подарить петербургским болельщикам победу.

Отметим, что в первую очередь на пресс-конференции после игры Джоан Плаза выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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