2019-05-07T09:46:42+03:00
Общество

В Петербурге открылся Съезд Ассоциации блокадников Ленинграда

Ветераны примут участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в ВОВ
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылся съезд Ассоциации блокадников ЛенинградаВ Петербурге открылся съезд Ассоциации блокадников ЛенинградаФото: Александр ГЛУЗ
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XXVII съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда проходит в Петербурге. Открытие состоялось в понедельник, 6 мая. Сегодня, 7 мая, ветераны встретятся на заседании в Смольном для того, чтобы обсудить участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

- Съезд Ассоциации блокадников Ленинграда пройдет с 6 по 10 мая 2019 года. В нем примут участие около 150 человек, в том числе блокадники, проживающие сейчас по всей России, в Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Латвии, Израиле, США и Германии, - сообщила пресс-служба Смольного.

Во вторник, 7 мая, делегаты примут участие в заседание в Смольном, которое начнется в 11 часов утра. Вечером ветераны соберутся в гостинице «Октябрь» на «Встречу друзей». В среду, 8 мая, они отправятся на торжественно-траурную церемонию на Пискаревское кладбище для того, чтобы помянуть всех тех, кто не дожил до наших дней. И в День Победы, 9 мая, ветераны проедутся на ретро-мобилях по Невскому проспекту до самой Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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