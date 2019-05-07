2019-05-07T10:09:21+03:00
Общество

В Кудрово установят дог-боксы, помогут с озеленением и научат сортировать мусор

Самый молодой город Петербурга преобратится и окультурится
Лилия КОЗЛОВА
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В Кудрово установят дог-боксы и посадят деревьяВ Кудрово установят дог-боксы и посадят деревьяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В будущее воскресение, 12 мая, самый молодой город Ленинградской области – Кудрово преобразится. На территории поселения будет открыт первый стационарный пункт для утилизации собачьих экскрементов – дог-бокс. Такая простая по сути вещь действительно улучшает обстановку на местности. Собачники приучаются убирать за своими питомцами, за счет чего улицы становятся чище и приятнее. Подобные дог-боксы уже установлены в Мега-парке и других районах Петербурга.

- Дог-бокс – полезная во многих смыслах вещь. Моя личная мечта - установить их в каждом дворе. Это воспитывает социальную культуру и ответственное, уважительное отношение горожан к домашним питомцам и соседям, настраивает на цивилизованное отношение к среде, в которой мы живем, и серьезно помогает экологии. В конце концов, это красиво, как красивы и сами по себе чистые дворы, - отметил основатель «Города кошек» Николай Боровков.

Также активисты социального проекта проведут воскресный «субботник» для жителей Кудрово: примут участие в озеленении территории, раздадут соседям эко-фартуки, проведут мастер-классы по ландшафтному дизайну, вместе с активистами откроют пункт раздельного сбора мусора и подарят многотысячному району первый дог-бокс, обслуживание которого полностью возьмут на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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