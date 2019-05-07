2019-05-07T10:36:42+03:00
Происшествия

Пенсионерка отправила своего сына в больницу Ленобласти ударом молотка

Житель Всеволожского района госпитализирован в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти пенсионерка ударила молотком своего сынаВ Ленобласти пенсионерка ударила молотком своего сынаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Конфликт матери и сына в одной из деревень Всеволожского района Ленобласти закончился «мигалками», скорой помощью и больницей. Госпитализация потребовалась 38-летнему мужчине после того, как его родственница подняла на него руку с молотком. Об инциденте стало известно утром во вторник, 7 мая.

- В понедельник, 6 мая, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что около четырех часов дня 5 мая из своей квартиры в деревне Заневка госпитализирован мужчина средних лет, - сообщили в главном управлении МВД Петербурге и 47-го региона.

Врачи забрали мужчину из дома в тяжелом состоянии. Что именно у него повреждено, правоохранители не сообщают. По словам самого пострадавшего, увечья нанесла ему мать, ударив его молотком.

После этого сотрудники полиции задержали 67-летнюю пенсионерку. Ранее к ответственности женщина никогда не привлекалась. Правоохранители допросили ее и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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