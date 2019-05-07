2019-05-07T11:13:44+03:00
Общество

Во время генеральной уборки дома петербуржец нашел оружие и килограмм пороха

Боеприпасы мужчина обнаружил на антресоли
Лилия КОЗЛОВА
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Во время уборки у себя дома житель Петербурга нашел ружье и порох Фото: РосгвардияВо время уборки у себя дома житель Петербурга нашел ружье и порох Фото: Росгвардия
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Зачастую, во время генеральной уборки дома можно найти много давно позабытых и затерянных вещей, а порой даже деньги. А вот 35-летний житель Петербурга, разбирая антресоли обнаружил огнестрельное оружие и килограмм пороха. Об этом он незамедлительно сообщил правоохранителям.

- Как рассказал сам мужчина, квартира, в которой он наводил порядок, досталась его семье по наследству от умершего 10 лет назад родственника. Разобрать антресоли петербуржец решил только сейчас, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Перебирая старые вещи, петербуржец нашел ружье и подозрительный металлический ящик. Самостоятельно изучать его содержимое мужчина не стал и вызвал сотрудников правопорядка. Приехавшие на место росгвардейцы установили, что оружие – это гладкоствольное охотничье курковое ружье «ТОЗ-БМ» 16-го калибра, приблизительно 1960 года выпуска. В ящике лежал килограмм пороха, охотничьи патроны.

При проверке было установлено, что найденное ружье на учете нигде не состояло и хранилось незаконно. Петербуржец подал заявление о добровольной сдаче оружия, пороха и боеприпасов, но от полагающейся ему денежной компенсации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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