2019-05-07T12:21:58+03:00
Происшествия

Между «Сенной» и «Технологическим институтом» задымился вагон поезда

Пассажиры метро экстренно были эвакуированы из состава [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербургском метро между "Сенной" и "Технологическим институтом" задымился вагон Фото: скрин с видеоВ Петербургском метро между "Сенной" и "Технологическим институтом" задымился вагон Фото: скрин с видео
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Небольшое ЧП произошло утром во вторник, 7 мая, в петербургском метрополитене. Во время проезда поезда по перегону между станциями «Сенная» и «Технологический институт» в одном из вагонов повалил дым. Люди в панике начали толпиться у дверей и дожидаться остановки, чтобы выбраться наружу.

В петербургском метро произошло задымление вагона поезда .

- Я из этого вагона выбегала. У пассажира в сумке загорелась электронная сигарета. Все задымилось и заискрилось, когда на сенной стали двери открываться, - рассказала в социальной сети свидетельница происходящего.

Выбегая из задымленного вагона, пассажиры чуть было не затоптали упавшую женщину. Неравнодушные граждане вовремя успели ей помочь подняться.

В целом сообщений о пострадавших не поступало. Однако некоторые очевидцы отмечают, что одному мужчине все же стало плохо от дыма. Якобы он лежал на платформе «Технологического института», рядом с ним стояла полиция.

На данный момент задымление уже устранено. Службы разбираются с произошедшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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