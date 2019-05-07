Акция «Бессмертный полк» изменит режим работы метро

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-07T14:34:03+03:00

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Шествие «Бессмертный полк», которое пройдет по центру Санкт-Петербурга днем 9 мая, станет причиной изменения графика работы нескольких станций городского метрополитена. Об этом сегодня предупредило руководство подземки.

- Станция «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 часов и с 20:00 до 00:00 часов будет работать только на выход, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Кроме того, с 14:00 до 15:25 будут работать только на выход станции «Площадь Александра Невского - 1» и «Площадь Александра Невского - 2».

Вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) с 14:30 до 15:30 будет работать на вход и выход, но при необходимости – только на выход.

Вестибюль 2 станции «Площадь Восстания» (выход на Московский вокзал) с 14:30 до 15:30 - только на выход.

Станция «Маяковская» с 14:30 до 15:30 часов будет закрыта для входа и выхода пассажиров (поезда проследуют станцию без остановки).

Только на выход будет работать вестибюль 2 станции «Невский проспект» (на канал Грибоедова) с 9:00 до 22:00, а с 22-00 до 05-36 часов 10 мая - полностью закрыт для пассажиров.

Нельзя будет попасть и на станцию «Горьковская» с 21:25 до 22:00, в это время она работает только на выход.

ИСТОЧНИК KP.RU