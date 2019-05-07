2019-05-07T15:30:16+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале

Петербуржец затащил 14-летнюю девочку в подвальное помещение, угрожая расправой
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали парня, который изнасиловал 14-летнюю школьницу в подвале дома в Московском районеВ Петербурге задержали парня, который изнасиловал 14-летнюю школьницу в подвале дома в Московском районеФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный органы Петербурга во вторник, 7 мая, задержали местного жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Арест 22-летнего парня произошел после того, как мать 14-летней школьницы обратилась в полицию и рассказала правоохранителям о том, какой ужас произошел с ее дочерью.

- 6 мая 2019 года в полицию Московского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что около полудня в полуподвальном помещении дома по Краснопутиловской улице 22-летний безработный парень, угрожая физической расправой, изнасиловал ее 14-летнюю дочь, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Также женщина заявила, что парень, помимо изнасилования, совершил еще и другие действия сексуального характера по отношению к девочке.

После заявления, сотрудники правоохранительных органов оперативно разыскали и задержали молодого человека. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Если вина 22-летнего парня будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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