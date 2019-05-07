2019-05-07T15:50:22+03:00
Происшествия

Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга

Двор храма Святых Кирилла и Мефодия окропили кровью
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина пырнул ножом петербуржца на территории церкви на Лиговском проспектеМужчина пырнул ножом петербуржца на территории церкви на Лиговском проспектеФото: СОЦСЕТИ
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Настоящее кровопролитие произошло днем во вторник, 7 мая, на территории церкви в центре Петербурга. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи увидели во дворе храма Святых Кирилла и Мефодия на Лиговском проспекте багровые лужи и раненного человека.

- В 12:30 у дома 128 на Лиговском проспекте в Центральном районе Петербурга на территории храма произошла потасовка. Какой-то неизвестный мужчина ударил другого по лицу. Тот упал на землю. И после этого нападавший достал нож и нанес ножевое ранение несчастному, - рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего.

По какой причине произошел конфликт между мужчинами, да еще на святой территории, не известно. Куда делся агрессор, тоже не сообщается. По всей видимости, после драки он сбежал, бросив раненного лежать на земле.

На данный момент на месте ЧП уже находятся врачи и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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