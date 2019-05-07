Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-07T17:18:36+03:00

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И проливной дождь не помеха. Во вторник, 7 мая, по расписанию прошла генеральная репетиция парада Победы, несмотря на осадки и холод в Петербурге. Военные с точностью до секунды продемонстрировали, как будет проходить главное событие 9 Мая на Дворцовой площади. Единственное отличие: из-за плохой погоды отменили пролет боевой авиации. Но ничего, послезавтра все точно увидим. Синоптики обещают чистое небо без туч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707193" frameborder="0"></iframe> Генеральная репетиция Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая 2019 года прошла под дождем.Артем КИЛЬКИН

Итак, старт парада, посвященного празднованию 74-й годовщины победы в 10.00 на Дворцовой площади. В этом году в нем примут участие более 4,5 тысячи военнослужащих, 110 единиц техники и 32 боевых самолета и вертолета. По словам организаторов, на 49-й минуте парада зрители увидят в воздухе почти 50 единиц авиации.Над головами петербуржцев пронесутся истребители МиГ и Су, пролетят «Аллигатор», «Крокодил», «Ночной охотник» и «Черная акула». А на площадь выйдут танки во главе с легендарным Т-34. Парад примет генерал-полковник Александр Журавлев.

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Полную программу празднования Дня Победы читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU