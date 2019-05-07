2019-05-07T17:38:43+03:00
Общество

Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно

Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки
Петр КИБЕР
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3 августа "Аллегро" не будут ходить по маршруту Петербург-Хельсинки и обратно.3 августа "Аллегро" не будут ходить по маршруту Петербург-Хельсинки и обратно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Скоростные поезда «Аллегро», которые связывают Северную столицу и главный город Финляндии давно стали удобным и привычным видом транспорта для путешественников и деловых людей. Но 3 августа эти составы ходить не будут, о чем в РЖД предупреждают пассажиров заранее.

- В связи с ремонтными работами на инфраструктуре железных дорог Финляндии 3 августа 2019 года отменяются скоростные поезда «Аллегро», - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги

Так, отменены будут все четыре пары пассажирских составов:

№ 781 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;

№ 783 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;

№ 785 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;

№ 787 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;

№ 782 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский);

№ 784 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский);

№ 786 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский);

№ 788 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский)

В пресс-службе железных дорог просят прощения за доставленные неудобства и призывают планировать свои поездки заблаговременно. Обо всех изменениях в расписании поездов можно узнать на сайте РЖД и в справочной службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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