Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Скоростные поезда «Аллегро», которые связывают Северную столицу и главный город Финляндии давно стали удобным и привычным видом транспорта для путешественников и деловых людей. Но 3 августа эти составы ходить не будут, о чем в РЖД предупреждают пассажиров заранее.
- В связи с ремонтными работами на инфраструктуре железных дорог Финляндии 3 августа 2019 года отменяются скоростные поезда «Аллегро», - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги
Так, отменены будут все четыре пары пассажирских составов:
№ 781 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;
№ 783 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;
№ 785 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;
№ 787 Санкт-Петербург (Финляндский) – Хельсинки;
№ 782 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский);
№ 784 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский);
№ 786 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский);
№ 788 Хельсинки – Санкт-Петербург (Финляндский)
В пресс-службе железных дорог просят прощения за доставленные неудобства и призывают планировать свои поездки заблаговременно. Обо всех изменениях в расписании поездов можно узнать на сайте РЖД и в справочной службе компании.
ИСТОЧНИК KP.RU