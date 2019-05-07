2019-05-07T18:59:28+03:00
Общество

В честь 9 мая петербургские полицейские провели для школьников уроки мужества

Детям рассказали о работе ленинградской милиции в годы войны
Петр КИБЕР
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Петербургские полицейские провели для школьников "уроки мужества". Фото: Пресс-служба ГУ мВД по СПб и ЛО.Петербургские полицейские провели для школьников "уроки мужества". Фото: Пресс-служба ГУ мВД по СПб и ЛО.
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Близится День Победы, когда все жители России вспоминают подвиг солдат, отстоявших родную страну в битве с врагом. Но сражения шли не только на фронтах. В городах и в военные годы работала милиция. О том, как это было, на «уроках мужества» школьникам рассказали петербургские полицейские.

- В рамках урока школьникам показали видеоролики с историей о советских героях, о работе милиции и о судьбах тысяч солдат, отдавших свои жизни на фронтах войны за нашу свободу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, работники Музея милиции и инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних в увлекательной форме рассказали детям о работе ленинградской милиции в годы Великой Отечественной войны и о подвиге советского народа.

А особый интерес у подрастающего поколения вызвала видеоистория одного из полицейских, который рассказал о своем дедушке – герое Великой Отечественной войны. Этот ролик был снят в рамках памятной акции МВД России «Я помню. Я горжусь. Служу России!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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