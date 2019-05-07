На площади Победа появится живая георгиевская лента

СЕГОДНЯ 21:11 2019-05-07T21:11:01+03:00

Ее сделают из высаженных оранжевых и темно-коричневых цветов

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В преддверии 9 мая Петербург получает все больше украшений, напоминающих о военном подвиге советского народа. Так, на площади Победы появится живая георгиевская лента. Ее сделают специалисты садово-паркового хозяйства.

-Композиции из ярко-оранжевого и темного тагетеса повторяют цвета георгиевской ленты, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Сейчас садовники уже завершают свою работу, а во всей красе цветы предстанут позднее. Все же тагетес - летнее растение, однако в прошлом году его высадили ко Дню Победы и цветок выжил. Эксперимент признали удачным и нынешней весной его, несмотря на похолодание, высадили на газоны города.

Всего цветники у площади Победы занимают площадь в 550 квадратных метров. За несколько дней 15 садовников , высадят здесь 33 тысячи цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU