В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне
Больше праздников разных и хороших - решили в Смольном и поддержали инициативу отмечать на городском уровне День железнодорожника. Врио губернатора города Александр Беглов также высказался за.
- В перечень праздников и памятных дат, а также мероприятий, которые ежегодно финансируются за счет средств городского бюджета, может войти День железнодорожника, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
В том случае, если закон примут и петербургские депутаты, то первый праздник на городском уровне пройдет уже в 2020 году.
Справка «КП»:
Профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Отмечать его начали еще в 1896 году. Тогда День железнодорожника был приурочен ко дню рождения императора Николая I, при котором с Российской империи было начато строительство железных дорог.
Позднее, в 1936 году, советское правительство установило датой праздника 30 июля, а затем День железнодорожника перенесли на начало августа.
ИСТОЧНИК KP.RU