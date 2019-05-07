В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне

7 Май 22:08 2019-05-07T22:08:25+03:00

День железнодорожника в Петербурге может стать общегородским праздником. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Больше праздников разных и хороших - решили в Смольном и поддержали инициативу отмечать на городском уровне День железнодорожника. Врио губернатора города Александр Беглов также высказался за.

- В перечень праздников и памятных дат, а также мероприятий, которые ежегодно финансируются за счет средств городского бюджета, может войти День железнодорожника, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

В том случае, если закон примут и петербургские депутаты, то первый праздник на городском уровне пройдет уже в 2020 году.

Справка «КП»:

Профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Отмечать его начали еще в 1896 году. Тогда День железнодорожника был приурочен ко дню рождения императора Николая I, при котором с Российской империи было начато строительство железных дорог.

Позднее, в 1936 году, советское правительство установило датой праздника 30 июля, а затем День железнодорожника перенесли на начало августа.

ИСТОЧНИК KP.RU