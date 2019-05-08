Прогноз погоды на 8 мая в Санкт-Петербурге: Без осадков и до 14 градусов тепла

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-08T09:02:06+03:00

8 и 9 мая в Петербурге будет малооблачно и без осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Непогода, которая огорчала петербуржцев несколько последних дней, похоже решила сделать перерыв, чтобы дать горожанам возможность спокойно отметить День Победы. В отличие от понедельника и вторника, осадков в среду и четверг не будет.

- 8 мая в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, слабый. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но еще лучше погода окажется 9 мая. По прогнозам синоптиков, в День Победы над Северной столицей будет светить яркое солнце, которому не помешают редкие облака. Ветра практически не будет, а воздух прогреется до приятных 15-17 градусов тепла.

А вот уже 10 мая в Петербург вновь вернутся дожди. Правда, кратковременные. И потеплеет до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU