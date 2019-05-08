2019-05-08T09:02:06+03:00
Общество

Прогноз погоды на 8 мая в Санкт-Петербурге: Без осадков и до 14 градусов тепла

Последний день короткой трудовой недели порадует жителей Северной столицы хорошей погодой
Петр КИБЕР
Поделиться:
8 и 9 мая в Петербурге будет малооблачно и без осадков.8 и 9 мая в Петербурге будет малооблачно и без осадков.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Непогода, которая огорчала петербуржцев несколько последних дней, похоже решила сделать перерыв, чтобы дать горожанам возможность спокойно отметить День Победы. В отличие от понедельника и вторника, осадков в среду и четверг не будет.

- 8 мая в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, слабый. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но еще лучше погода окажется 9 мая. По прогнозам синоптиков, в День Победы над Северной столицей будет светить яркое солнце, которому не помешают редкие облака. Ветра практически не будет, а воздух прогреется до приятных 15-17 градусов тепла.

А вот уже 10 мая в Петербург вновь вернутся дожди. Правда, кратковременные. И потеплеет до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне
Ростральные колонны оградят забором на месяц
На площади Победы появится живая георгиевская лента
Смольный потратит почти 3 миллиарда на закупку уборочной техники
К туристическому сезону в Петербурге появится 112 дополнительных туалетов
В честь 9 мая петербургские полицейские провели для школьников уроки мужества
Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации
С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум
Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга
С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы
В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры