2019-05-08T09:21:40+03:00
Общество

На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»

Поезда будут ходить сдвоенными составами по 10 вагонов
Петр КИБЕР
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На майские праздники между Москвой и Петербургом будут курсировать сдвоенные "Ласточки".На майские праздники между Москвой и Петербургом будут курсировать сдвоенные "Ласточки".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Майские праздники, как и другие длительные выходные, всегда вызывают большой пассажиропоток. Многие стремятся съездить навестить родственников и друзей или просто погулять в другом городе. Особенно это касается Москвы и Петербурга. Чтобы удовлетворить спрос на билеты, РЖД запускает дополнительные «Ласточки» между двумя столицами.

- Учитывая высокий спрос пассажиров на поездки в майские праздники, 8, 9, 11 и 12 мая назначаются дополнительные электропоезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда будут курсировать сдвоенными составами по10 вагонов, - сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

Всего будет назначено две пары поездов. 8/9 и 11/12 мая. 8 числа «Ласточка» с номером 826 отправится из Москвы в 16:53 и прибудет в Петербург за полночь. Таким же будет рейс 812 и 11 мая.

А из Северной столицы скоростные электрички уйдут в 13:58 9 мая, с прибытием в Москву в 21:52 и 12 мая (отправление в 15:25, прибытие в 23:33).

Остановки предусмотрены в Твери, Бологом и Чудово. Полная цена билета в одну сторону - 1702 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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