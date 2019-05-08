На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Майские праздники, как и другие длительные выходные, всегда вызывают большой пассажиропоток. Многие стремятся съездить навестить родственников и друзей или просто погулять в другом городе. Особенно это касается Москвы и Петербурга. Чтобы удовлетворить спрос на билеты, РЖД запускает дополнительные «Ласточки» между двумя столицами.
- Учитывая высокий спрос пассажиров на поездки в майские праздники, 8, 9, 11 и 12 мая назначаются дополнительные электропоезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда будут курсировать сдвоенными составами по10 вагонов, - сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».
Всего будет назначено две пары поездов. 8/9 и 11/12 мая. 8 числа «Ласточка» с номером 826 отправится из Москвы в 16:53 и прибудет в Петербург за полночь. Таким же будет рейс 812 и 11 мая.
А из Северной столицы скоростные электрички уйдут в 13:58 9 мая, с прибытием в Москву в 21:52 и 12 мая (отправление в 15:25, прибытие в 23:33).
Остановки предусмотрены в Твери, Бологом и Чудово. Полная цена билета в одну сторону - 1702 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU