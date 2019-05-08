2019-05-08T09:48:54+03:00
Общество

Смольный запретил строить океанариум в парке Интернационалистов

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Петербурга
Петр КИБЕР
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Жителям Купчино удалось отстоять парк Интернационалистов.Жителям Купчино удалось отстоять парк Интернационалистов.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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Точка поставлена - торгово-развлекательного центра с океанариумом в парке Интернационалистов не будет. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Признать утратившим силу постановление правительства Санкт-Петербурга о предоставлении участка для строительства объекта культурного развития, объекта торговли по адресу: Фрунзенский район, проспект Славы, участок 156, - говорится в тексте документа.

Постановление, опубликованное на сайте Смольного, датировано 30 апреля. С этого момента оно вступило в силу, а это значит, что жители Купчино смогли отстоять зеленую зону и не допустить появления еще одного торгового центра. Океанариум, который занимал лишь малую часть планируемого ТРЦ, по мнению горожан, не оправдывал строительства в парке Интернационалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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