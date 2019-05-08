33-летнего мигранта с кувалдой, который ворвался в храм Петра и Павла в Петергофе, пришлось ловить полицейским

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-08T12:05:41+03:00

За несколько минут до происшествия, мужчина снес на своей машине шлагбаум у церкви

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Весна - время обострения различных психических расстройств. Только этим можно объяснить поступок 33-летнего гражданина Азербайджана, который днем 7 мая ворвался в храм Петра и Павла, расположенного в Петергофе. В руках у мужчины была кувалда.

- 7 мая 2019 года в городе Петергофе 33-летний гражданин на автомобиле «Хендэ» повредил пластмассовый шлагбаум около одного из храмов, затем со строительным инструментом зашел в храм и вел себя крайне агрессивно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чем помешал мигранту шлагбаум и зачем ему понадобилось буянить в церкви, выясняли уже в отделении полиции, куда стражи порядка привезли задержанного. Внятно свой поступок мужчина пояснить не смог. В отношении хулигана составили административный протокол. Кроме шлагбаума пострадавших при ЧП не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU