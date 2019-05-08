2019-05-08T12:05:41+03:00
Происшествия

33-летнего мигранта с кувалдой, который ворвался в храм Петра и Павла в Петергофе, пришлось ловить полицейским

За несколько минут до происшествия, мужчина снес на своей машине шлагбаум у церкви
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полицейским пришлось усмирять 33-летнего гражданина Азербайджана, который ворвался в храм с кувалдой.Полицейским пришлось усмирять 33-летнего гражданина Азербайджана, который ворвался в храм с кувалдой.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Весна - время обострения различных психических расстройств. Только этим можно объяснить поступок 33-летнего гражданина Азербайджана, который днем 7 мая ворвался в храм Петра и Павла, расположенного в Петергофе. В руках у мужчины была кувалда.

- 7 мая 2019 года в городе Петергофе 33-летний гражданин на автомобиле «Хендэ» повредил пластмассовый шлагбаум около одного из храмов, затем со строительным инструментом зашел в храм и вел себя крайне агрессивно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чем помешал мигранту шлагбаум и зачем ему понадобилось буянить в церкви, выясняли уже в отделении полиции, куда стражи порядка привезли задержанного. Внятно свой поступок мужчина пояснить не смог. В отношении хулигана составили административный протокол. Кроме шлагбаума пострадавших при ЧП не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смольный запретил строить океанариум в парке Интернационалистов
На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Прогноз погоды на 8 мая в Санкт-Петербурге: Без осадков и до 14 градусов тепла
В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне
Ростральные колонны оградят забором на месяц
На площади Победы появится живая георгиевская лента
Смольный потратит почти 3 миллиарда на закупку уборочной техники
К туристическому сезону в Петербурге появится 112 дополнительных туалетов
В честь 9 мая петербургские полицейские провели для школьников уроки мужества
Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации
С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум
Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга
С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы
В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры