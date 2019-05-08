В Петербурге официально появится район Юнтолово

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-08T14:58:11+03:00

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На карте Петербурга вскоре официально появится название Юнтолово. Имя историческому району, расположенному между Юнтоловским заказником, границей города Сестрорецка, Суздальским шоссе, Новой улицей и Вепсской улицей, присвоила топонимическая комиссия Северной столицы.

- Постановление о присвоении наименования подписано врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, - сообщает пресс-служба Смольного.

Одновременно с этим, одним распоряжением, было присвоено имя безымянному проезду, расположенному между Вокзальной улицей и улицей Красных партизан. Теперь он будет называться улицей Кайгородова - в честь ученого-орнитолога и педагога Дмитрия Никифоровича Кайгородова.

Инициатором предложения о наименовании улиц является краевед, специалист в области топонимики Андрей Рыжков. Положительное решение было принято топонимической комиссией 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU