Голодали, но спасли: Сотрудники рассказали, как Ботанический сад выжил в годы войны

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-08T16:08:47+03:00

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В годы войны и особенно блокады тяжело приходилось всем. Люди голодали, слабели и умирали. Что уж говорить о растениях, заботиться о которых не было сил. Но ленинградский Ботанический сад, которому наверняка грозила гибель, все же был спасен ценой невероятных усилий его сотрудников.

- Почти все сотрудники Ботанического сада в войну жили на его территории, и следили за его состоянием. С тех растений, которые было уже не спасти, срезали плоды и споры, чтобы потом высадить, - приводит слова методиста Марии Луценко газета «Петербургский дневник».

Лучше всего сохранились кактусы - срезанный черенок мог пролежать месяц без воды, а потом пересаживался в грунт. Но самые почетные «блокадники» - деревья. Одно из них - заостренный банан. А всего военные годы пережило около сотни растений из Ботанического сада. Все это удалось сохранить только чудом. Сотрудники сада голодали, как и все, но коллекционные зерна не ели.

- Сейчас у нас проводятся экскурсии для школьников, и один из туров называется «Приказано выжить». Там рассказывают, как из несъедобной вроде бы растительности приготовить обед, - рассказывают в Ботаническом саду.

ИСТОЧНИК KP.RU