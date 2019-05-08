2019-05-08T19:29:35+03:00
Общество

Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс

В ходе инспекции также будет дана оценка действиям должностных лиц
Петр КИБЕР
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Следком проверит историю с 8-летней девочкой, живущей среди крыс.Следком проверит историю с 8-летней девочкой, живущей среди крыс.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Шокирующая история со школьницей из Калининского района, которая, как оказалось, жила в квартире не только с мамой и бабушкой, но еще и двумя сотнями крыс, дошла до стен следственного комитета. Петербургское управление заявило о начале проверки по факту публикации материалов в СМИ.

ТЕМА ДНЯ. Девочка и крысы

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- В ходе доследственной проверки будут тщательнейшим образом выяснены причины и условия, а также все обстоятельства происшедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, что о ребенке, живущим в «питомнике» по разведению декоративных крыс, стало известно после обращения педагогов школы, в которую ходит девочка, к органам опеки. Визит социальных служб подтвердил опасения - квартира была завалена мусором, а в клетках и на полу бегали более сотни крыс, которых неработающая мать девочки разводила на продажу.

Сейчас ребенок находится в приюте, а соцслужбы работают с родными школьницы. Разлучать семью не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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