Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-08T17:53:59+03:00

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В День Победы жителей и гостей Санкт-Петербурга будут радовать не только праздничными мероприятиями, концертом и салютом, но и светомузыкальными фонтанами. ( мая заработают сразу два из них - на площади Ленина и в Кронштадте.

- Оба фонтана оборудованы светоцветовой подсветкой и акустикой. Специальная система позволяет струям включаться в разной последовательности, вырисовывая причудливый водный рисунок и ритм, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Фонтанный комплекс на площади Ленина будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00, а светомузыкальные представления запланированы два раза в сутки: в 12:00 и в 22:00. В выходные и праздничные дни будут дополнительные сеансы в 20:00 и в 21:00.

Что касается фонтана на Советской улице в Кронштадте, то его режим работа такой: с 10:30 до 23:00. Шоу в будние дни проходят в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00, а по праздникам и выходным еще в 14:00 и 19:00.

А вот знаменитый фонтанный комплекс на Московской площади пока работать не будет. Он находится на ремонте и откроется лишь 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU