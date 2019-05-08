2019-05-08T18:43:08+03:00
Общество

В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу

Теперь любителям рисовать через трафареты на асфальте, придется раскошелится на три тысячи рублей
Петр КИБЕР
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Штрафы за незаконную рекламу стали выше. Осталось поймать тех, кто ее распространяет.Штрафы за незаконную рекламу стали выше. Осталось поймать тех, кто ее распространяет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Незаконная реклама, от которой уже давно устали все жители Санкт-Петербурга, продолжает появляться на улицах города с сумасшедшей скоростью. А приход весны и таяние снега только усилили процесс - на промысел вышли «трафаретчики», рисующие объявления на асфальте. Чтобы пресечь вакханалию, Смольный поднял штрафы за незаконную рекламу.

- Врио губернатора Санкт-Петербурга пописал закон, на основании которого увеличивается нижний предел размера административных штрафов, налагаемых на граждан, должностных лиц и юридических лиц, - сообщает пресс-служба правительства города.

Теперь за самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов в не установленных для этого местах простым горожанам придется заплатить до 3 тысяч рублей (было до 1 тысячи).

Должностные лица рискуют раскошелиться на 30 тысяч (было 25), а юридические могут получить штраф в 70 тысяч рублей вместо 50-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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