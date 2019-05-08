Первые Единые карты петербуржцев вручили ветеранам
Единые карты петербуржца (ЕКП), которые только начали оформлять 6 мая, уже обрели первых владельцев. В преддверии Дня Победы карты в руки ветеранов и представителей ветеранских организаций вручил врио губернатора города Александр Беглов.
- Проект объединяет на одном носителе банковскую карту, проездной билет, скидочную и бонусную системы, а в некоторых случаях и удостоверение личности. До конца года функционал карты дополнит приложение «Мои льготы», которое позволит горожанам воспользоваться всеми доступными им мерами социальной поддержки, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
Но, конечно, общение не закончилось лишь вручением карт. В разговоре с общественниками и ветеранами глава города напомнил, что с 27 апреля начал действовать круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и некоторых категорий льготников.
А сами ветераны, в свою очередь, одобрили идею дать социальную поддержку всем родившимся в годы блокады, независимо от того, сколько времени они прожили в осажденном Ленинграде.
ИСТОЧНИК KP.RU