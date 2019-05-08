Полосу на КАД между проспектом Обуховской обороны и Московским шоссе закроют на неделю

СЕГОДНЯ 19:38 2019-05-08T19:38:02+03:00

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Праздники- лучшее время для дорожного ремонта. Машин на трассах мало, а поэтому работы создадут меньше трудностей, чем это могло бы быть в будние дни. Но только в выходные сделать все тоже трудно. Так, на неделю будет закрыта часть внешнего кольца КАД, где собираются устранять колейность.

- В период с 10 по 17 мая 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны до транспортной развязки КАД на пересечении с Московским шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

При этом, как всегда бывает в подобных случаях, скорость движения по трем оставшимся полосам окажется сниженной до 50 километров в час. В УПРДОРе заявляют, что вся информация о ремонте будет выводиться на табло КАДа, а автомобилистов призывают к внимательности и осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU