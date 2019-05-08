Зенитовцы возложили цветы на Пискаревском кладбище

СЕГОДНЯ 20:18 2019-05-08T20:18:12+03:00

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Кроме торжественных мероприятий, которые проходят в Петербурге в честь Дня Победы, есть и еще одна незыблемая традиция - возлагать цветы в память павших в те страшные годы. И футбольный «Зенит», как неотъемлемая часть истории города, каждый год приезжает на Пискаревское кладбище.

- Траурную колонну возглавили Бранислав Иванович и Александр Анюков. К основному составу присоединились воспитанники «Газпром»-Академии из команды игроков 2002 года рождения, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Визит на Пискаревское кладбище в канун Дня Победы - многолетняя традиция команды, в которой участвуют и легионеры из состава клуба. Это дает им возможность понять историю города.

Напомним, что на территории мемориала захоронены около полумиллиона человек из числа защитников Ленинграда и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU