Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы и подарил им любимую песню

СЕГОДНЯ 20:43 2019-05-08T20:43:38+03:00

В честь 9 мая Александр Дрозденко исполнил композицию «Махнем не глядя» из кинофильма «Щит и меч»

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Уже завтра вся огромная, 150-милионная страна будет отмечать свой главный праздник - День Победы. И естественно, что в первую очередь вспоминать будут ветеранов, которых осталось совсем мало. Именно им были адресованы первые слова губернатора Ленинградской области, который поздравил жителей 47-го региона с памятной датой.

- Уважаемые ветераны! Дорогие ленинградцы! Поздравляю вас с самым светлым и великим праздником - Днём Победы! Помним! Гордимся! - сообщил Александр Дрозденко в своем «Инстаграме».

А кроме этого, глава Ленобласти подарил ветеранам свою любимую песню о войне. Губернатор лично исполнил композицию «Махнем не глядя» из кинофильма «Щит и меч». Полную версию песни в исполнении Александра Дрозденко можно увидеть на его YouTUBE-канале.

Записано поздравление было у мемориала «Полуторка» на Румболовской горе, где сделал первую остановку мотопробег по Дороге жизни, состоявшийся 8 мая в честь Дня Победы.

- Для нас этот мотопробег очень важен. Мы еще раз вспоминаем о героической Дороге жизни, которая дала возможность выжить осажденному Ленинграду, - сказал Александр Дрозденко, возглавлявший колонну.

Завершилась памятная акция у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги. Здесь глава региона встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU