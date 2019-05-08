2019-05-08T21:03:03+03:00
Дом. Семья

Фонд друзей балтийской нерпы показал, как спасенная в Сосновом Бору маленькая нерпа выросла и играет с полотенцем

Малышка, жизнь которой месяц назад была под вопросом, окрепла и сменила окраску [видео]
Петр КИБЕР
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А вот такой она была всего месяц назад. Фото: vk.com/sealrescueА вот такой она была всего месяц назад. Фото: vk.com/sealrescue
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Посмотрите как она играет с полотенцем! Маленькая нерпа, которую в начале апреля 2019 года подобрали в районе Соснового Бора местные жители, превратилась из белого пушистого комочка в сильную, окрепшую и веселую ластоногую особь.

- Надо же, как быстро из злого мехового колобка она превратилась в гладенький кусачий баклажанчик! А как переворачиваться ловко получается! Красавица! - восторгаются пользователи соцсетей под видео, которое опубликовал на своей странице «ВКонтакте» Центр помощи спасенным тюленям.

Спасенная в Сосновом Бору нерпа выросла, сменила окраску и играет с полтенцем. Видео: "Фонд друзей балтийской нерпы"/ vk.com/sealrescue

Впрочем, в дикую природу юную нерпу выпускать пока рано. Конечно, она весит уже не семь килограммов, как месяц назад, а существенно больше, но для самостоятельной жизни малышка пока не готова.

В Фонде друзей балтийской нерпы просят петербуржцев сообщать, если они заметят на берегу маленьких нерпят или тюленят. Малыши не выживут сами, но постоять за себя готовы всегда. Не трогайте их - укусят, а лучше сразу звоните профессионалам: 699-23-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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