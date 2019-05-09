2019-05-09T09:14:38+03:00
Общество

Погода на 9 мая в Петербурге: Солнце и тепло

Праздничный парад в честь Дня Победы пройдет под ярким солнцем
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Погода на 9 мая 2019 года в ПетербургеПогода на 9 мая 2019 года в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Первые солнечные лучи в праздничный день над Петербургом засветили еще около пяти утра. Горожане, проснувшиеся рано в выходной четверг наблюдали яркий рассвет. Погода 9 мая 2019 года в Северной столице обещает быть действительно хорошей и идеально подходящей для того, чтобы принять участие в гуляниях, посвященных Дню Победы.

- Ночь на 9 мая в Петербурге была малооблачной и холодной. В городе температура воздуха опустилась до 2-4 градусов выше нуля, в окрестностях до минус 1. Но уже днем в городе на Неве солнце прогреет воздух и температура поднимется до плюс 14-16 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В такую прекрасную погоду намного приятнее отправиться в центр Петербурга для того, чтобы увидеть большой праздничный военный парад, поздравить ветеранов и принять участие в акции «Бессмертный полк». А тем петербуржцам, которые планируют отправиться в 22:00 на праздничный салют, стоит прихватить с собой теплые вещи. К вечеру, после захода солнца, температура воздуха опустится до 7-9 градусов.

Солнце светит, дует приятный ветерок, погода отличная. Поэтому самое время для того, чтобы отметить 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцы заметили черного козла на кассе продуктового магазина
На трассе «Кола» в массовом ДТП с самосвалом погиб мужчина
Начался парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге
Станцию метро «Невский проспект» закрыли на время парада в честь 9 мая
Фонд друзей балтийской нерпы показал, как спасенная в Сосновом Бору маленькая нерпа выросла и играет с полотенцем
Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы и подарил им любимую песню
Зенитовцы возложили цветы на Пискаревском кладбище
Полосу на КАД между проспектом Обуховской обороны и Московским шоссе закроют на неделю
Первые Единые карты петербуржцев вручили ветеранам
В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу
Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы
Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс